Siracusa avvocato sanzionato per aver usato quattro sentenze inventate dell’AI

A Siracusa, un avvocato è stato multato con una sanzione di 30mila euro dopo aver presentato in tribunale quattro sentenze che erano state generate dall’intelligenza artificiale e risultavano false. L’incidente riguarda la presentazione di questi precedenti giudiziari, che non avevano alcun fondamento reale e sono stati scoperti durante un procedimento legale. La vicenda coinvolge un solo professionista e le sue azioni sono state oggetto di sanzione.

Un avvocato di Siracusa è stato sanzionato e dovrà pagare 30mila euro per aver portato in tribunale quattro precedenti giurisprudenziali completamente inventati dall’intelligenza artificiale. Se n’è accorto un giudice che ha cercato all’interno del CED della Corte di Cassazione le sentenze citate dall’avvocato e non ne ha trovata nemmeno una. Le sentenze false. Il legale è stato sanzionato in quanto – spiega il giudice Alfredo Spitaleri nella sentenza n. 3382026 del 20 febbraio – « l’unica ipotesi residua, e al tempo stesso la più compatibile con la fenomenologia concreta del caso, è che il difensore si sia avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Il Pentagono ha usato Anthropic AI per l’attacco all’Iran. Subito dopo aver interrotto i contratti con l’aziendaIl Pentagono ha usato il modello Claude di Anthropic AI per condurre l’attacco all’Iran.

Fugge dopo aver provocato un incidente stradale, rintracciato e sanzionatoHa cercato di farla franca con un trucco vecchio quanto odioso: dopo aver causato un incidente all'incrocio tra via Ferrari e via Radici, ha finto di...

Aggiornamenti e notizie su Siracusa avvocato sanzionato per aver...

Temi più discussi: Sanzionato per colpa grave il cattivo utilizzo dell’AI da parte di un avvocato; Sentenze inventate dall’IA, il Tribunale di Siracusa sanziona avvocato milanese; Insulti al datore nel gruppo WhatsApp: nulle le sanzioni; Quattro sentenze inesistenti fabbricate con l'IA: il tribunale condanna un avvocato.

Atti suggeriti dall'Ai, avvocato sanzionato dal tribunale(ANSA) - SIRACUSA, 17 MAR - Quattro precedenti giurisprudenziali per sostenere la tesi della propria cliente, senza che nessuno di questi fosse mai stato pronunciato dalla Cassazione. A formularli è s ... msn.com

Avvocato usa l'IA per la difesa e viene condannato a Siracusa: ha citato quattro sentenze che non esistevanoHa utilizzato un sistema di intelligenza artificiale generativa per costruire l’impianto difensivo della propria cliente, citando quattro sentenze della ... gazzettadelsud.it

ATTI SUGGERITI DALL'IA, AVVOCATO SANZIONATO DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA. (redazione) Quattro precedenti giurisprudenziali per sostenere la tesi della propria cliente, senza che nessuno di questi fosse mai stato pronunciato dalla Cassazione. A fo - facebook.com facebook

ASP Siracusa: concorso per diplomati e laureati (assistenti e collaboratori amministrativi), lavoro a tempo indeterminato Info e requisiti nel primo commento x.com