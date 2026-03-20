Secondo il magazine Variety, Netflix ha deciso di interrompere la collaborazione con i duchi del Sussex, Harry e Meghan, dopo più di cinque anni di rapporti complicati. La coppia aveva prodotto uno spettacolo sulla piattaforma, ma ora l’accordo è stato rescisso. L’avvocato di Harry e Meghan ha inoltre dichiarato che le ricostruzioni sul loro rapporto con Netflix sono false.

Lo spettacolo non deve andare avanti. Secondo un articolo pubblicato su Variety, dopo cinque anni e mezzo piuttosto turbolenti i rapporti tra Netflix e i duchi del Sussex, Harry e Meghan, sarebbero agli sgoccioli. La formula che usa una fonte anonima citata nell’articolo è “l’atmosfera è quella da abbiamo chiuso”. Gli ascolti deludenti di “With love, Meghan” sembrano oramai solo la punta dell’iceberg. A Hollywood, infatti, sono in molti a chiedersi quali contenuti di successo potrà produrre realmente la società della coppia reale, la Archewell Productions, ferma al palo da quando è nata nel 2020 senza sfornare film o serie ma solo prodotti a supporto del marchio di Meghan Markle, As Ever. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Netflix chiude la porta a Harry e Meghan dopo cinque anni”: lo riporta il magazine “Variety”. L’avvocato della coppia: “Ricostruzioni false”

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