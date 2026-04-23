Pensioni | crollano le uscite anticipate l’età media sale

Negli ultimi mesi, si è registrato un forte calo delle uscite anticipate dal mondo del lavoro. Le modifiche normative che hanno eliminato le opzioni di pensionamento anticipato, come Quota 103 e Opzione donna, hanno provocato una riduzione di coloro che potevano accedere a forme di pensione prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista. Di conseguenza, l’età media dei pensionati è aumentata.

Le nuove disposizioni che hanno portato alla rimozione di Quota 103 e dell’Opzione donna hanno innescato una contrazione significativa nel numero di lavoratori che riescono ad accedere al pensionamento anticipato. I dati relativi ai primi tre mesi del 2026 indicano infatti che le uscite anticipate liquidate dall’Inps sono scese a 56.004, segnando un decremento dell’8,97% se confrontate con lo stesso periodo dell’anno precedente. Questa flessione non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un percorso di restrizioni già avviato negli anni precedenti. Nonostante le promesse fatte dalle forze politiche di centrodestra, incluse le componenti legate alla Lega, riguardo al rafforzamento delle uscite flessibili attraverso la sostituzione della legge Fornero, la realtà normativa ha preso una direzione opposta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pensioni: crollano le uscite anticipate, l’età media sale Notizie correlate Pensioni: 2026, si riducono le uscite anticipate. Quali opzioni restano per lavoratori e lavoratrici?Il 2026 si prospetta come un anno di cambiamenti significativi per il sistema pensionistico italiano, con la progressiva chiusura delle finestre di... Con la stretta sulle uscite anticipate, 28mila pensioni in meno in un annoPer effetto della stretta sulle pensioni anticipate, nel corso del 2025 c’è stata una riduzione dell’1,8% delle pensioni liquidate dall’Inps, ovvero... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pensioni anticipate, le destre le hanno cancellate: continua il crollo; Pensioni anticipate in calo nel 2026: meno uscite e assegni più alti. Pensioni anticipate, le destre le hanno cancellate: continua il crolloContinua a scendere il numero di pensioni anticipate nel 2026 con la cancellazione della Quota 103 e dell'Opzione donna. lanotiziagiornale.it Perché le pensioni anticipate diminuiscono?Dal rapporto INPS le pensioni anticipate sono in calo e la spesa previdenziale è alta, i numeri danno un'idea delle possibili aspettative. L’INPS ha pubblicato un Osservatorio sul numero di pensioni ... ilsussidiario.net Pensioni maggio 2026: slittano i pagamenti, ecco le nuove date ufficiali >> https://tinyurl.com/2cbze3pu - facebook.com facebook Il pagamento delle #pensioni di maggio 2026 non avverrà il primo giorno del mese, poiché coincide con la Festa dei lavoratori, che non è considerata giornata bancabile x.com