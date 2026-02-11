Pensioni | 2026 si riducono le uscite anticipate Quali opzioni restano per lavoratori e lavoratrici?

Nel 2026 le uscite anticipate dal mondo del lavoro in Italia si riducono. I lavoratori e le lavoratrici che speravano di lasciare prima del tempo dovranno riconsiderare le proprie opzioni. Le finestre di uscita si chiudono, e le possibilità di andare in pensione prima sono sempre più limitate. Restano alcune misure di sostegno per chi ha già maturato i requisiti, ma in generale il sistema si sta orientando verso una maggiore stabilità e meno flessibilità.

Il 2026 si prospetta come un anno di cambiamenti significativi per il sistema pensionistico italiano, con la progressiva chiusura delle finestre di uscita anticipata e una crescente attenzione alle misure di sostegno per chi ha maturato i requisiti necessari. Con l’archiviazione di Quota 103 e la riduzione delle possibilità offerte da Opzione Donna, i lavoratori dovranno orientarsi verso le opzioni di pensione anticipata ordinaria, l’Ape sociale, le tutele per i lavoratori precoci e quelle relative ai lavori usuranti. Il panorama pensionistico è in evoluzione, con nuove soglie di vecchiaia previste per il 2027 che delineano uno scenario sempre più complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

