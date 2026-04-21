lavoratori usuranti domande per la pensione anticipata entro il primo maggio

Entro il primo maggio, i lavoratori interessati devono presentare le domande per ottenere la pensione anticipata prevista per le categorie usuranti. Il beneficio, che consente di andare in pensione prima rispetto ai normali requisiti, si basa su requisiti specifici che, secondo alcuni, non sono aggiornati rispetto agli aumenti della speranza di vita registrati fino al 31 dicembre. La questione riguarda soprattutto la compatibilità tra le condizioni richieste e le attuali aspettative di vita.

I lavoratori che vogliono fare domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per poter andare in pensione nel 2027 devono presentare domanda entro il primo maggio 2026. Lo precisa l’Inps in un messaggio. Le domande devono essere presentate entro il 1° maggio 2026 per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027. E’ necessario aver maturato una quota di 97,6 per i lavoratori dipendenti (con almeno 35 anni di contributi e un’età minima di 61 anni e sette mesi) e 98,6 per gli autonomi (con almeno 35 anni di contributi e 62 anni e 7 mesi di età). L’attività usurante deve essere stata svolta per almeno metà della vita lavorativa o per almeno 7 anni negli ultimi 10.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Lavori Usuranti: domanda INPS entro il 1° Maggio '26. Cosa fare per non perdere mesi di pensione

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