ape sociale 2026 domanda entro il 31 marzo per la pensione anticipata

Scade il 31 marzo il termine per presentare la domanda dell’Ape Sociale 2026. Questa indennità, finanziata dallo Stato, permette a determinate categorie di lavoratori di andare in pensione anticipata prima di raggiungere i requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria. La scadenza interessa chi desidera accedere alla misura quest’anno.

È in scadenza il primo termine utile del 2026 per accedere all’ Ape Sociale, l’indennità economica a carico dello Stato che consente ad alcune categorie di lavoratori di uscire dal mondo del lavoro prima di maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata. Non si tratta di una pensione vera e propria, ma di un sostegno economico “ponte” che accompagna il beneficiario fino al raggiungimento dell’età pensionabile. I lavoratori e le lavoratrici che intendono accedere al beneficio devono inviare l’apposita richiesta all’Inps. La prima finestra dell’anno per presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape Sociale si chiuderà il 31 marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

