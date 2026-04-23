Sul fronte del calciomercato del Milan, i dirigenti continuano a seguire diversi profili per il centrocampo. Oltre a Leon Goretzka, nelle ultime ore si è aggiunto anche Sven Mijnans, giocatore dell’AZ Alkmaar. Le trattative sono in corso e le parti interessate stanno valutando le possibili operazioni. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma le indiscrezioni parlano di un interesse concreto da parte del club milanese.

Con il possibile ritorno in Champions League, il Milan di Allegri dovrà effettuare alcuni ritocchi alla rosa attuale. Proprio per questo, l'allenatore livornese ha già chiesto un confronto con i dirigenti per programmare quello che sarà il mercato estivo. Sarà proprio a centrocampo la zona in cui serviranno più interventi. Il nome su cui il Milan, nelle ultime settimane, sta lavorando con molta insistenza è quello di Leon Goretzka, centrocampista classe '95 in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Come riferito da TuttoSport, sono stati già diversi gli incontri fatti tra la dirigenza rossonera e l'agenzia che cura gli interessi del centrocampista che, dopo aver sparato cifre altissime (più di 7 milioni di stipendio più bonus alla firma), starebbe rivalutando i propri parametri economici.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, continuano i contatti per Goretzka: spunta anche Mijnans

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