Pedone investito in tangenziale a Milano 35enne in codice rosso in ospedale | si indaga

Questa mattina un uomo di 35 anni è stato investito in tangenziale a Milano. È successo poco prima delle 7, quando il pedone è stato colpito da un'auto in transito. Sono intervenuti subito i soccorritori, che hanno portato l’uomo in codice rosso al pronto soccorso. La polizia sta verificando cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si svolgevano i rilievi.

Investito nel bel mezzo della tangenziale di Milano. È quello che è successo a un uomo nella mattina di mercoledì 11 febbraio. La vittima è stata portata in ospedale in codice rosso. Investito in tangenzialeTutto è accaduto intorno alle 9.30 sulla A50 tangenziale Ovest, all'altezza del chilometro.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Milano Tangenziale Pedone investito, portato all'ospedale in elicottero: è in codice rosso Nel pomeriggio di oggi, 28 dicembre, un pedone è stato investito in Via Crosarona a Ronco all'Adige. Pedone in codice rosso in ospedale, investito da una moto nell'incidente Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Milano Tangenziale Argomenti discussi: Incidente in tangenziale a Modena: Maxi tamponamento tra 15 auto con feriti paralizza il traffico. E in autostrada A1 morto investito un pedone; Imola, pedone investito sulle strisce: polizia locale e ambulanza sul posto; Incidente sulla Tangenziale esterna a Milano: scontro tra auto con 4 feriti, lunghe code. Incidente in tangenziale a Modena: «Maxi tamponamento tra 15 auto con feriti paralizza il traffico». E in autostrada A1 morto investito un pedoneLa tangenziale è stata chiusa per ore per prestare soccorso agli automobilisti coinvolti nell'incidente. Una vittima in autostrada: travolto da un'auto ... corrieredibologna.corriere.it Pedone investito, portato in codice rosso all'ospedale di Borgo TrentoL'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in Via Vigasio, poco prima del cavalcavia di Via dell'Esperanto, all'altezza dell'incrocio con Strada della Genovesa ... veronasera.it Imola, pedone di 26 anni investito ieri sera in via Pisacane - facebook.com facebook Pedone investito sulle strisce, polizia locale e ambulanza sul posto x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.