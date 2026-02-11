Pedone investito in tangenziale a Milano 35enne in codice rosso in ospedale | si indaga

Questa mattina un uomo di 35 anni è stato investito in tangenziale a Milano. È successo poco prima delle 7, quando il pedone è stato colpito da un'auto in transito. Sono intervenuti subito i soccorritori, che hanno portato l’uomo in codice rosso al pronto soccorso. La polizia sta verificando cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si svolgevano i rilievi.

Investito nel bel mezzo della tangenziale di Milano. È quello che è successo a un uomo nella mattina di mercoledì 11 febbraio. La vittima è stata portata in ospedale in codice rosso. Investito in tangenzialeTutto è accaduto intorno alle 9.30 sulla A50 tangenziale Ovest, all'altezza del chilometro.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

