Pedemontona a che punto siamo? Focus su tempi finanziamenti e sostenibilità

Nell'ultima seduta della commissione regionale Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, si è discusso dello stato di avanzamento della Pedemontana, un'opera fondamentale per la mobilità nel Lazio meridionale. La riunione ha affrontato i tempi di realizzazione, i finanziamenti disponibili e le questioni legate alla sostenibilità del progetto. Sono stati approfonditi i passaggi procedurali e le tappe ancora da completare per portare avanti l'infrastruttura.

L’analisi dello stato di avanzamento dell’iter procedurale della Pedemontana, infrastruttura strategica per il sistema della mobilità del Lazio meridionale, al centro dell’ultima seduta della commissione regionale Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, presieduta da Cosmo Mitrano.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Focus su sostenibilità, prevenzione e digitaleL’IMPEGNO sociale di Boehringer Ingelheim Italia, unisce prevenzione, educazione e prossimità. Stati Generali Sostenibilità 2026: focus su cooperazione transatlanticaAgli Stati Generali della Sostenibilità e Sicurezza 2026, promossi dalla Fondazione E-Novation e andati in scena nei giorni scorsi a Roma (Palazzo... Contenuti di approfondimento Pedemontana, 21 Comuni esclusi dalla tratta D lunga: quali sono e cosa cambiaLa modifica è stata approvata oggi dalla giunta di Regione Lombardia con un adeguamento del Piano Territoriale Regionale, su proposta dell'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi di c ... ilgiorno.it Poker d’infrastrutture per le Marche, a che punto siamo?Il sistema Pedemontano-Intervallivo delle Marche, che si snoderà da Carpegna ad Ascoli Piceno, può disporre di oltre un miliardo di euro. La cosiddetta Autostrada delle aree interne procede per lotti ... corriereadriatico.it