Stati Generali Sostenibilità 2026 | focus su cooperazione transatlantica

Durante gli Stati Generali della Sostenibilità e Sicurezza 2026, tenutisi recentemente a Roma presso il Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari, è stato presentato un intervento da parte dell’esperto Giovanni Sabetti. La conferenza, promossa dalla Fondazione E?Novation, si è concentrata sulla cooperazione transatlantica e sulle strategie per affrontare le sfide della sicurezza globale.

Agli Stati Generali della Sostenibilità e Sicurezza 2026, promossi dalla Fondazione E-Novation e andati in scena nei giorni scorsi a Roma (Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari), l’esperto Giovanni Sabetti ha presentato una visione avanzata della sicurezza globale. Il annunciando la nascita di una nuova fondazione negli Stati Uniti dedicata alla protezione delle infrastrutture critiche e della filiera alimentare. Un intervento che segna un passaggio strategico nel dibattito internazionale. Mission fondamentale di costruire un modello di sicurezza integrata tra Europa e Stati Uniti. Nel suo intervento, Sabetti ha sottolineato come cybersecurity e sicurezza alimentare rappresentino oggi due dimensioni inseparabili. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Stati Generali Sostenibilità 2026: focus su cooperazione transatlantica Articoli correlati Stati Generali della Sostenibilità & Sicurezza: Giovanni Sabetti lancia la sfida della Cooperazione TransatlanticaNel suo intervento, Sabetti ha evidenziato il legame indissolubile tra ambiti apparentemente distanti: “Un attacco cyber a un’infrastruttura... Leggi anche: Pmi campane, focus su sostenibilità, innovazione e crescita. Methrica e Banca Generali tracciano la rotta