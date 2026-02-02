Boehringer Ingelheim Italia mette al centro il suo impegno sociale puntando su prevenzione, educazione e vicinanza alle persone. L’azienda punta a rafforzare il ruolo della sostenibilità e della digitalizzazione per aiutare la comunità a prendersi cura della propria salute.

L’ IMPEGNO sociale di Boehringer Ingelheim Italia, unisce prevenzione, educazione e prossimità. H.O.P.E. con la Comunità di Sant’Egidio porta informazione e screening ai fragili, rendendo concreta la prossimità. Possesso Responsabile, con Ordine Veterinari e Comune di Roma, entra nelle scuole per promuovere petcare responsabile, ruolo del veterinario e One Health. “Pillole di consapevolezza” offre una guida in 5 lingue sull’uso corretto dei farmaci per pazienti e caregiver. In parallelo agli investimenti industriali, Boehringer Ingelheim Italia rafforza il proprio ruolo di hub internazionale, contribuendo alla supply chain globale e alla formazione di talenti con competenze multidisciplinari (nella foto in basso, ricercatori al lavoro). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Focus su sostenibilità, prevenzione e digitale

