Pedemontana come cambierà Macherio con il cantiere e con le compensazioni
Stasera a Macherio si terrà un incontro per affrontare il tema dei lavori di Pedemontana e delle compensazioni ambientali previste. Verranno presentate le modalità di cantiere e le misure messe in atto per rispondere alle esigenze del territorio. L’appuntamento coinvolge residenti, amministratori locali e rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto. La discussione si concentrerà sulle modifiche che interesseranno il paese nei prossimi mesi.
Stasera a Macherio si discuterà del futuro del paese con i cantieri di Pedemontana e con le future compensazioni previste dal maxi progetto. Si preannuncia un consiglio comunale infuoco quello che si svolgerà alle 21 di giovedì 23 aprile presso la scuola Leopardi (e in streaming a questo link).Il.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Pedemontana, iniziato il maxi cantiere che cambierà la viabilità in Brianza: che cosa succederà
Leggi anche: Pedemontana, dalla Regione altri 5 milioni per le compensazioni: chi li riceve e a cosa servono
Contenuti utili per approfondire
Si parla di: Pedemontana, come cambierà Macherio con il cantiere e con le compensazioni.
Pedemontana a Lissone. I cantieri si allungano. A giugno il via al bypassLa conferma del prolungamento dei cantieri a 1.442 giorni rispetto ai mille inizialmente programmati, con il nuovo termine fissato a novembre 2028, ma anche l’annuncio della realizzazione da giugno de ... ilgiorno.it
Dentro Pedemontana: scavi record e lavori senza sosta in BrianzaPedemontana, sopralluogo nei cantieri tra Arcore e Macherio: 300 operai al lavoro, gallerie in costruzione e investimenti per miliardi. monza-news.it