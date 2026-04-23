Pedemontana come cambierà Macherio con il cantiere e con le compensazioni

Stasera a Macherio si terrà un incontro per affrontare il tema dei lavori di Pedemontana e delle compensazioni ambientali previste. Verranno presentate le modalità di cantiere e le misure messe in atto per rispondere alle esigenze del territorio. L’appuntamento coinvolge residenti, amministratori locali e rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto. La discussione si concentrerà sulle modifiche che interesseranno il paese nei prossimi mesi.