Pedemontana iniziato il maxi cantiere che cambierà la viabilità in Brianza | che cosa succederà

Da questa settimana i lavori per la Pedemontana sono entrati nel vivo. In Brianza, la viabilità cambierà radicalmente: il maxi cantiere coinvolge ora le strade e le zone limitrofe, mentre si procede con la costruzione dell’autostrada. Gli automobilisti devono prepararsi a possibili disagi e modifiche alla circolazione nei prossimi mesi.

Il cantiere di Pedemontana entra nel vivo e in Brianza cambia la viabilità. Procedono i lavori per la realizzazione dell'autostrada che attraverserà la Brianza. Un maxi intervento (fortemente criticato da ambientalisti e comitati) che, crono-programma alla mano, dovrebbe essere ultimato entro il.

