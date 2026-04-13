Pedemontana dalla Regione altri 5 milioni per le compensazioni | chi li riceve e a cosa servono

La Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 5 milioni di euro destinato alle compensazioni viabilistiche legate alla Pedemontana. I fondi saranno distribuiti ai comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso e Meda. Questi soldi sono destinati a interventi specifici per migliorare la viabilità locale e compensare gli impatti causati dalla realizzazione della strada. La ripartizione è stata ufficializzata nelle ultime ore dalla regione.

Altri 5 milioni di euro per le compensazioni viabilistiche. È quanto ha stanziato Regione Lombardia per i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso e Meda. Fondi per le compensazioni viabilistiche nei territori interessati dalla Tratta B2 della Pedemontana e che si aggiungono.🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Pedemontana, lo scontro: "Parco Pane devastato": "Falso, le compensazioni superano i danni arrecati" Argomenti più discussi: Pedemontana, dalla Regione altri 5 milioni per le compensazioni: chi li riceve e a cosa servono; Pedemontana, ulteriori 5 milioni per le compensazioni viabilistiche; Pedemontana, pioggia di fondi sulla Brianza: 5 milioni per strade e ciclabili nei comuni della Tratta B2; Pedemontana: Pac-Man mangia gli alberi, la protesta sui cartelli. Ricordiamo nuovamente di prestare attenzione agli SMS truffa che sono tornati a circolare nell'ultimo periodo: messaggi fraudolenti che utilizzano il nome dell’ULSS 7 Pedemontana per ingannare i cittadini, invitandoli a richiamare numeri a pagamento (sp facebook Entrata consigliata verso Milano: Allacciamento A9/A36 su A9 Lainate-Chiasso Uscita consigliata provenendo da Varese: Allacciamento A8/A36 su Pedemontana Lombarda x.com