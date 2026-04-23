Pedemontana a che punto siamo? Focus su tempi finanziamenti e sostenibilità

Nella recente riunione della commissione regionale dedicata a lavori pubblici, infrastrutture e mobilità, è stato approfondito lo stato di avanzamento della Pedemontana, un’arteria importante per la mobilità nel Lazio meridionale. La discussione ha riguardato principalmente i tempi di realizzazione, i finanziamenti ottenuti e la sostenibilità dell’opera. Si è analizzato il percorso burocratico e le tappe già raggiunte, senza entrare in dettagli specifici sui soggetti coinvolti.

L’analisi dello stato di avanzamento dell’iter procedurale della Pedemontana, infrastruttura strategica per il sistema della mobilità del Lazio meridionale, al centro dell’ultima seduta della commissione regionale Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, presieduta da Cosmo Mitrano.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Pedemontona, a che punto siamo? Focus su tempi, finanziamenti e sostenibilitàL’analisi dello stato di avanzamento dell’iter procedurale della Pedemontana, infrastruttura strategica per il sistema della mobilità del Lazio... Focus su sostenibilità, prevenzione e digitaleL’IMPEGNO sociale di Boehringer Ingelheim Italia, unisce prevenzione, educazione e prossimità. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pedemontana, pioggia di fondi sulla Brianza: 5 milioni per strade e ciclabili nei comuni della Tratta B2; Stop ai vincoli sulla Pedemontana: 13 Comuni bergamaschi esclusi dalla Tratta D; Pedemontana, come cambierà Macherio con il cantiere e con le compensazioni; Pedemontana del Lazio, confronto in Commissione sull'iter: priorità strategica per mobilità e sviluppo. Pedemontona, a che punto siamo? Focus su tempi, finanziamenti e sostenibilitàConfronto in commissione regionale sull’iter dell’opera. Enti locali e comitati chiedono certezze sull’avvio dei lavori. Le criticità emerse ... latinatoday.it Pedemontana, 21 Comuni esclusi dalla tratta D lunga: quali sono e cosa cambiaLa modifica è stata approvata oggi dalla giunta di Regione Lombardia con un adeguamento del Piano Territoriale Regionale, su proposta dell'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi di c ... ilgiorno.it Il 19 maggio 2025 un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un camion a Lomazzo, lungo la Pedemontana. Nello schianto era morta la maestra 43enne Domenica Russo. Ora la Procura ha chiesto il processo per l’autista del bus per omicidio colp - facebook.com facebook