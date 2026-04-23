Pedalando nel Blu | seconda edizione viaggio cicloturistico sulle orme di Domenico Modugno

Domenica 19 aprile, presso il Palazzo di Città di San Pietro Vernotico, si è svolta una riunione tra una delegazione dell’associazione New Friends’ Bike e la sindaca locale. L’incontro ha riguardato l’organizzazione della seconda edizione dell’evento cicloturistico intitolato “Pedalando nel Blu”, che si svolgerà in futuro e che segue le orme di Domenico Modugno, figura centrale nel contesto dell’evento.

SAN PIETRO VERNOTICO - Nel pomeriggio di domenica 19 aprile, presso il Palazzo di Città del Comune di San Pietro Vernotico, una delegazione dell’associazione New Friends’ Bike è stata ricevuta dalla sindaca Maria Lucia Argentieri, per l'organizzazione dell'evento “Pedalando nel Blu”. Si tratta di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Teatro Ferrari di Camposampiero ospita “Nel Blu”, omaggio a Domenico Modugno A Xnl “Nel blu”, Mario Perrotta racconta Domenico ModugnoGiovedì 16 aprile alle ore 21 Xnl Piacenza, centro d’arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presenta –... Altri aggiornamenti Si parla di: Pedalando nel Blu: seconda edizione viaggio cicloturistico sulle orme di Domenico Modugno. Nel blu, a Xnl l’omaggio di Mario Perrotta a Domenico ModugnoGiovedì 16 aprile (ore 21) XNL Piacenza, centro d’arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presenta - nell’ambito del ... piacenzasera.it Johnny Dorelli, l’amore per la moglie Gloria Guida/ Domenico Modugno? Con Nel blu dipinto di blu a SanremoJohnny Dorelli ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu e il rapporto con la moglie Gloria Guida Johnny Dorelli, all’anagrafe Giorgio Guidi, è un ... ilsussidiario.net