Venerdì 20 marzo 2026 alle 21.00 il Teatro Ferrari di Camposampiero (Padova) ospiterà “Nel Blu”, uno spettacolo ideato e interpretato da Mario Perrotta. Lo spettacolo è dedicato a Domenico Modugno, cantante e artista simbolo di un’Italia che si apriva a nuove emozioni, con uno spettacolo che rende omaggio alla sua figura.

Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 21.00 il Teatro Ferrari di Camposampiero (Padova) ospiterà “Nel Blu”, spettacolo ideato e interpretato da Mario Perrotta, dedicato alla figura di Domenico Modugno, simbolo di un’Italia che sognava e si apriva a una nuova felicità. Premiato con l’ UBU 2025 per il miglior progetto sonoro, lo spettacolo offre un viaggio intimo e poetico nell’anima di Modugno e nella stagione di entusiasmo che attraversò l’Italia tra la fine degli anni ’50 e l’inizio del boom economico. Con la sua voce e la sua presenza, Modugno incarnò la speranza e la gioia di un’intera generazione, rendendo universale il sentimento di felicità, pur consapevole della sua fugacità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Teatro Ferrari di Camposampiero ospita “Nel Blu”, omaggio a Domenico Modugno

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