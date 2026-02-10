Piano delle Attività di formazione degli ATA redatto dal DSGA Scarica la bozza di rilevazione dei bisogni e bozza del piano

Il DSGA ha preparato una bozza del Piano delle Attività di formazione degli ATA. È disponibile anche un modello per raccogliere i bisogni di formazione del personale. La scuola sta cercando di capire quali corsi siano prioritari per migliorare il lavoro di tutti gli operatori. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di aggiornare e qualificare il personale amministrativo e tecnico.

La formazione del personale ATA ha trovato sempre spazio nei CCNL della Scuola a partire da quello del 16021999 dove all'art. 26 era previsto quanto segue: «Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della pub­blica amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli.

