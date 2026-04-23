Pechino Express stasera su Sky e NOW - Sette Mostri e nuova coppia in gara

Stasera su Sky e NOW va in onda la settima tappa di Pechino Express, che attraversa la Cina da Nanjing a Dengfeng per circa 804 chilometri. In gara ci sono Costantino e Giulia Salemi, coinvolti in una sfida decisiva. Durante il percorso, i viaggiatori affrontano un malus che potrebbe influenzare il risultato finale. Questa tappa rappresenta una delle ultime in Cina prima di arrivare alla conclusione del percorso.

Sfida decisiva con Costantino e Giulia Salemi in gara e il malus che può cambiare tutto. Tappa 7 Cina Nanjing > Dengfeng (804 km) I viaggiatori di Pechino Express stanno per affrontare una tappa, la settima e penultima in Cina, che difficilmente riusciranno a dimenticare. Giovedì 23 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sulla rotta dell’Estremo Oriente si troveranno davanti la prova da sempre più attesa dal pubblico nonché la più detestata dalle coppie in gara: i Sette Mostri. Come da tradizione nello showSky Original prodotto da Banijay Italia, sette “prelibatezze” della tradizione culinaria locale – decisamente distanti dalle nostre abitudini alimentari – attenderanno i viaggiatori nei sette spicchi della temutissima ruota, e solo la sorte stabilirà la “merenda” di ciascuno di loro.🔗 Leggi su Digital-news.it

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