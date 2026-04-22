Giovedì 23 aprile va in onda su Sky Uno e in streaming su NOW una nuova puntata di Pechino Express. La trasmissione vede tra i concorrenti Costantino e Giulia Salemi, che partecipano alla tappa di 804 km insieme ai Sette Mostri. La gara si svolge lungo un percorso esteso, con diverse tappe e prove lungo il tragitto. La puntata presenta un colpo di scena che coinvolge i due concorrenti e i loro compagni di avventura.

Giovedì 23 aprile arriva su Sky Uno e in streaming solo su NOW una delle puntate più attese e più temute di questa edizione di Pechino Express: la settima tappa, che porta i viaggiatori da Nanjing a Dengfeng lungo un percorso di ben 804 chilometri, il più lungo finora in questo viaggio verso l’Estremo Oriente. La rotta attraverserà l’antica città imperiale di Nanjing, passerà per il Libro Rosso a Shouchunzhen e si concluderà in cima a una ripidissima scalinata a Dengfeng, in quella che si preannuncia come una maratona senza respiro per le cinque coppie ancora in gara: Chanel Totti e Filippo Laurino (“I Raccomandati”), Jo Squillo e Michelle Masullo (“Le DJ”), Fiona May e Patrick Stevens (“I Veloci”), Dani Faiv e Tony 2Milli (“I Rapper”) e Candelaria e Camila Solórzano (“Le Albiceleste”).🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Pechino Express, colpo di scena: Costantino e Giulia Salemi in gara nella tappa da 804 km con i Sette Mostri

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