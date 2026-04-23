Questa sera in televisione andrà in onda la settima e penultima tappa di Pechino Express, una delle più impegnative di questa edizione. I partecipanti affronteranno il percorso con una nuova coppia, i “Sette Mostri”, che si prepara a mettere sotto pressione gli altri viaggiatori. La tappa si svolge in Cina e rappresenta una delle prove più difficili mai viste nel programma.

In onda questa sera. I viaggiatori di Pechino Express stanno per affrontare una delle prove più memorabili e temute di questa edizione: la settima e penultima tappa in Cina. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 23 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, lungo la rotta dell’Estremo Oriente. Protagonista assoluta della puntata sarà la famigerata prova dei “Sette Mostri”, da sempre tra le più attese dal pubblico e allo stesso tempo la più odiata dalle coppie in gara. Come da tradizione, sette specialità della cucina locale – decisamente lontane dalle abitudini occidentali – saranno nascoste nei sette spicchi della ruota, e il destino deciderà quale “assaggio” toccherà a ciascun concorrente.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pechino Express: la tappa più dura arriva con i “Sette Mostri” e una nuova coppia pronta a scombinare tutto

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