Giovedì 23 aprile ci sarà una delle tappe più attese dal pubblico ma più temute dai concorrenti di Pechino Express. Perché la settima puntata è quella della sfida dei 7 mostri, le sette prelibatezze locali che per un palato occidentale sono dei veri e propri incubi. E in Cina non mancheranno i piatti che destabilizzeranno le coppie rimaste in gara. Dopo aver infilato la testa tra gli insetti, mangiato zampe di gallina e viaggiato cambiando il proprio compagno, le coppie in gara a Pechino Express si troveranno davanti una tappa lunga, dura e complicata. L'eliminazione degli Spassusi decisa dai Veloci (Fiona May e Patrick Stevens), alla fine della scorsa puntata del programma realizzato da Banijay Italia, ha fatto particolarmente discutere.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pechino Express 2026, le anticipazioni del 23 aprile: la sfida dei 7 mostri

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