Pechino Express 2026 stasera la quinta tappa | le anticipazioni di giovedì 9 aprile

Stasera si svolge la quinta tappa di Pechino Express 2026. Le coppie ancora in gara sono arrivate in Cina, dopo aver attraversato l’Indonesia. La tappa prevede tappe tra ambienti molto diversi, tra modernità e tradizione. Le squadre devono affrontare nuove sfide e percorsi diversi, mentre si avvicinano alla conclusione del viaggio. La puntata viene trasmessa giovedì 9 aprile.

Dopo aver salutato l'Indonesia con una quarta tappa da 190 km, vinta dalle DJ Jo Squillo e Michelle Masullo, Pechino Express 2026 fa tappa nel "Paese di mezzo". I concorrenti rimasti in gara ripartiranno infatti dalla Cina, tra futuristici paesaggi urbani e tradizioni antichissime. Una sfida che entra nel vivo con un carico di novità, a partire dal debutto di Giulia Salemi nel ruolo di inviata accanto a Costantino della Gherardesca. Per la conduttrice e influencer si tratta di un ritorno alle origini, a dieci anni di distanza dalla sua partecipazione come concorrente. Leggi anche: 10 serie tv da vedere ad aprile 2026, da "Running Point 2" a "The Boys 5" ed "Euphoria" La quinta tappa, in onda giovedì 9 aprile, segna quindi un vero giro di boa per il reality di Sky, sia sul piano fisico che culturale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pechino Express 2026, stasera la quinta tappa: le anticipazioni di giovedì 9 aprile Pechino Express 2026, stasera la seconda tappa: le anticipazioni di giovedì 19 marzoDopo il successo della prima puntata, in onda la settimana scorsa e seguita da 752. Pechino Express 13, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioniUn viaggio spettacolare tra culture lontane, paesaggi meravigliosi e sfide ai limiti della resistenza. Temi più discussi: Pechino Express, oggi nuovo appuntamento: ultima tappa in Indonesia; Pechino Express 13, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni; Pechino Express, quarta tappa con Lillo malus di puntata. Le anticipazioni; I sopravvissuti di Pechino Express stasera cambiano paese: e non è l'unica novità. Pechino Express 2026, stasera la quinta tappa: le anticipazioni di giovedì 9 aprileDopo aver salutato l'Indonesia con una quarta tappa da 190 km, vinta dalle DJ Jo Squillo e Michelle Masullo, Pechino Express 2026 fa tappa nel Paese di mezzo. I concorrenti rimasti in gara ... gazzetta.it Benvenuti in Cina! Pechino Express torna stasera e cambia paese: chi resisterà?Cosa succederà nella puntata di oggi 9 aprile? Le coppie sopravvissute di Pechino Express 2026 cambiano paese ma corrono lo stesso. style.corriere.it Dopo le polemiche di Pechino Express parla il padre e allenatore di Larissa e Anastasia: “Il compagno di May dice che protegge le mie figlie, ma come fa se vive in Belgio" - facebook.com facebook Gli #SPASSUSI vincono la Prova Immunità e andranno direttamente in Cina!!! #PECHINOEXPRESS x.com