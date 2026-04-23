Stasera, giovedì 23 aprile, va in onda la settima puntata di Pechino Express 2026, con le coppie di viaggiatori impegnate in una tappa lunga e ricca di colpi di scena. La puntata si presenta come un momento decisivo per le sfide e le dinamiche tra i partecipanti, che si troveranno ad affrontare nuove situazioni lungo il percorso. Le anticipazioni suggeriscono un episodio caratterizzato da tensioni e imprevisti, senza ulteriori dettagli sui singoli eventi.

Momento decisivo e tutt’altro che semplice per le coppie viaggiatrici di Pechino Express 2026. La puntata in onda stasera, giovedì 23 aprile, mette i concorrenti davanti a una settima tappa lunga e densa di colpi di scena. Un tragitto lunghissimo, prove che mettono a dura prova anche gli stomaci più resistenti e un malus da non sottovalutare. Ma non solo: in questa puntata vedremo Giulia Salemi e Costantino Della Gherardesca in una versione inedita. Scopriamo le anticipazioni. “Pechino Express 2026”, le anticipazioni del 23 aprile. La settima tappa di Pechino Express, la penultima in Cina, mette a dura prova le cinque coppie rimaste. Sono ben 804 i chilometri dall’antica città imperiale di Nanjing fino al traguardo di puntata, in cima a una ripidissima scalinata a Dengfeng, passando, ovviamente, per il Libro Rosso situato a Shouchunzhen.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pechino Express, anticipazioni del 23 aprile: cosa succede nella settima puntata

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