Pechino Express 2026 la prova più tremenda di questa edizione I Rapper hanno vinto la settima puntata

Da quotidiano.net 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settima puntata di Pechino Express 2026, intitolata “L’Estremo Oriente”, è stata disputata una prova molto difficile e ha visto il debutto di una coppia completamente nuova. La tappa si è svolta tra Milano e una destinazione ancora da definire, coinvolgendo le squadre in diverse sfide lungo il percorso. I Rapper sono stati i vincitori di questa puntata, superando le altre coppie in gara.

Milano, 23 aprile 2026 - La settima tappa di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ ha visto il debutto, per parte della tappa, in questa edizione di una coppia del tutto inedita. Quella delle Zanzare, composta da Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi. Che hanno avuto il compito di attribuire il temutissimo malus della Fariba Flag, dal nome dell’altrettanto temutissima madre proprio dell’inviata. La Fariba Flag ha portato un malus terribile: ogni coppia che è entrata a contatto con questa bandiera ha ricevuto una lunga telefonata proprio di Fariba. La settima tappa di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’. Le coppie. La prova dei ‘Sette mostri’.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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