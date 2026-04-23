Nella settima puntata di Pechino Express 2026, intitolata “L’Estremo Oriente”, è stata disputata una prova molto difficile e ha visto il debutto di una coppia completamente nuova. La tappa si è svolta tra Milano e una destinazione ancora da definire, coinvolgendo le squadre in diverse sfide lungo il percorso. I Rapper sono stati i vincitori di questa puntata, superando le altre coppie in gara.

Milano, 23 aprile 2026 - La settima tappa di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ ha visto il debutto, per parte della tappa, in questa edizione di una coppia del tutto inedita. Quella delle Zanzare, composta da Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi. Che hanno avuto il compito di attribuire il temutissimo malus della Fariba Flag, dal nome dell’altrettanto temutissima madre proprio dell’inviata. La Fariba Flag ha portato un malus terribile: ogni coppia che è entrata a contatto con questa bandiera ha ricevuto una lunga telefonata proprio di Fariba. La settima tappa di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’. Le coppie. La prova dei ‘Sette mostri’.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pechino Express 2026, la prova più tremenda di questa edizione. I Rapper hanno vinto la settima puntata

Notizie correlate

Pechino Express 2026, chi ha vinto ed eliminati della settima puntata: la prova più tremenda di questa edizioneMilano, 23 aprile 2026 - La settima tappa di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ ha visto il debutto, per parte della tappa, in questa...

Pechino Express 2026 terza puntata: chi ha vinto, eliminati e la prova dei vermiMilano, 26 marzo 2026 - Terza tappa di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ e nuova eliminazione.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Pechino Express 2026, le anticipazioni del 23 aprile: la sfida dei 7 mostri; Pechino Express, stasera la tappa più lunga e la prova più dura. Le anticipazioni; Pechino Express 2026: un'eliminazione che spezza il cuore nella sesta tappa. La nuova classifica; I Sette mostri, una nuova coppia e 804 km! Chi sopravviverà alla tappa di Pechino Express più lunga di sempre?.

Pechino Express 2026 : Chanel Totti tira fuori le unghie e Jo Squillo si mostra la mamma che tutti vorrebberoMargherita Mazzucco: «Dopo L'amica geniale sono entrata in depressione: mi sentivo vuota e senza uno scopo, non uscivo più di casa. Ho rimosso gli anni in cui giravo la serie, ma la terapia mi ha ... vanityfair.it

Pechino Express 2026, puntata 23 aprile | Diretta ed eliminati: nuova coppia e la prova dei 7 mostriLe anticipazioni della nuova puntata di Pechino Express 2026 di oggi 23 aprile con una tappa lunghissima, una nuova coppia e la prova dei 7 mostri. ilsussidiario.net

Nella serata di giovedì 23 aprile dell’adventure game sono entrati in gioco anche Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi Leggi l'articolo #PechinoExpress - facebook.com facebook

DANI DAVANTI AI SETTE MOSTRI RIESCE SOLO AD ANNUIRE #PECHINOEXPRESS x.com