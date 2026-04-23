Pechino Express 2026 chi ha vinto ed eliminati della settima puntata | la prova più tremenda di questa edizione

Nella settima puntata di Pechino Express 2026, trasmessa il 23 aprile, si è assistito alla prima apparizione di una coppia mai vista prima in questa edizione. La tappa si è svolta tra diverse località dell’Estremo Oriente, e sono stati eliminati alcuni concorrenti. La puntata ha visto anche una prova particolarmente difficile, che ha messo alla prova le capacità e la resistenza dei partecipanti. La vittoria finale è andata a una coppia che si è distinta durante la gara.

Milano, 23 aprile 2026 - La settima tappa di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ ha visto il debutto, per parte della tappa, in questa edizione di una coppia del tutto inedita. Quella delle Zanzare, composta da Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi. Che hanno avuto il compito di attribuire il temutissimo malus della Fariba Flag, dal nome dell’altrettanto temutissima madre proprio dell’inviata. La Fariba Flag ha portato un malus terribile: ogni coppia che è entrata a contatto con questa bandiera ha ricevuto una lunga telefonata proprio di Fariba. La settima tappa di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’. Le coppie. La prova dei ‘Sette mostri’.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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