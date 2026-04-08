Referti istologici bloccati | Nas contro il caos sanitario nelle Marche

Un consigliere regionale del Partito Democratico nelle Marche ha chiesto l'intervento dei Nas per affrontare i ritardi nella consegna dei referti istologici. La richiesta deriva dalla presenza di referti bloccati e da un presunto caos sanitario nella regione. La questione riguarda il funzionamento di alcuni laboratori e le tempistiche di analisi dei campioni biologici. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra medici e cittadini.

Fabrizio Cesetti, consigliere regionale del Pd nelle Marche, richiede l’intervento dei Nas per contrastare i ritardi nei referti istologici. La denuncia punta l’attenzione sulle Aziende sanitarie territoriali della regione, con un critico sull’area di Fermo. Il rappresentante democratico ha mosso un atto ispettivo a causa di attese che definisce inaccettabili. In particolare, nel fermano, i risultati degli esami istologici sarebbero bloccati a novembre 2025. Il problema colpisce chi è stato operato per sospetti tumori. Per queste persone, attendere più di tre mesi per l’esito dell’analisi significa non poter stabilire le cure necessarie, rischiando una perdita di chance terapeutiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referti istologici bloccati: Nas contro il caos sanitario nelle Marche Sanità, referti istologici in ritardo. Cesetti (Pd): «Violato il diritto alla salute»Ritardi fino a oltre tre mesi per la consegna dei referti istologici nelle Marche, con situazioni particolarmente critiche nell’Ast di Fermo. Personale sanitario nelle Marche: concorsi per l'assunzione di 12 mediciLe procedure riguardano diverse discipline specialistiche considerate strategiche per il funzionamento della rete sanitaria: psichiatria, medicina... Ast, sui ritardi per i referti istologici ecco l’affondo di Cesetti: «Intervengano i Nas»«La situazione dei ritardi nella consegna dei referti istologici nelle Ast delle Marche, e in particolare in quella di Fermo, ha superato ogni limite di decenza. Non è più solo una questione di disorg ... cronachefermane.it Cesetti (Pd), 'ritardi intollerabili per referti istologici, intervengano i Nas'Ritardi intollerabili per i referti istologici, intervengano i Nas. ansa.it