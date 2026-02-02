Aggressione in Psichiatria | paziente massacra di botte un altro ospite del reparto

Un’altra rissa nel reparto di Psichiatria del Fatebenefratelli di Milano. Questa mattina, verso le 10, un uomo di 28 anni ha aggredito un altro paziente, di 63 anni, colpendolo ripetutamente. La lite è sfociata in una vera e propria colluttazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, mentre i due sono stati portati in pronto soccorso per le ferite. La situazione resta sotto controllo, ma l’episodio alimenta le preoccupazioni sulla sicurezza negli ospedali psichiatric

Milano, 2 febbraio 2026 – Aggressione nel reparto di Psichiatria del Fatebenefratelli. Attorno alle 10 di lunedì 2 febbraio, un ventottenne italiano avrebbe picchiato un sessantatreenne italiano, entrambi pazienti dell'ospedale. Il più anziano dei due sarebbe stato colpito alla testa, anche con un calcio in faccia, e ora si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva della struttura sanitaria dopo un intervento chirurgico. Le indagini. Del caso si stanno occupando gli agenti della polizia, coordinati dal pm Antonio Pansa: stando alle prime informazioni, l'aggressore sarebbe già stato bloccato dagli investigatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggressione in Psichiatria: paziente massacra di botte un altro ospite del reparto Approfondimenti su Fatebenefratelli Reparto Uccide paziente con parte del letto in Psichiatria, aspettava un posto in una struttura per detenuti Un grave episodio si è verificato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Rieti, dove un giovane di 21 anni, in attesa di trasferimento in una Rems, ha ucciso un altro paziente con una sprangata. Uccide un paziente con una parte del letto in Psichiatria, aspettava un posto in una struttura per detenuti Nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Rieti, un giovane di 21 anni ha aggredito e ucciso un altro paziente con una parte del letto. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Fatebenefratelli Reparto Argomenti discussi: Omicidio in psichiatria, 'paziente pericoloso era in attesa di trasferimento'; Uccide un paziente a sprangate in Psichiatria, aspettava un posto in una struttura per detenuti. Paziente ucciso da un altro paziente in reparto di Psichiatria. L’assassino era pericoloso e in attesa di trasferimento in RemsÈ urgente una seria riforma della legge 81 del 2014 come già suggerito anche dalla Corte costituzionale. Ai Ministri della Sanità e della Giustizia chiediamo di avviare un percorso di riforma della l ... quotidianosanita.it Omicidio in psichiatria, 'paziente pericoloso era in attesa di trasferimento'Il 21 di gennaio un paziente a Rieti in attesa di trasferimento in una Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) ricoverato in un reparto di psichiatria ha commesso un omicidio, ucc ... ansa.it Come funziona il reinserimento in società di persone con problemi psichiatrici Ne abbiamo parlato con Gianluca Serafini, docente UniGe di psichiatria, partendo dall'aggressione di Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti, avvenuta il 3 novembre 2025. L'interv - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.