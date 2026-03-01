Durante la partita tra Cremonese e Milan, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha rilasciato un'intervista a 'DAZN' al 90', affermando di sentirsi molto bene con l'allenatore Allegri e di aver migliorato significativamente le sue prestazioni. Pavlovic ha commentato anche la sua esperienza nel club e il suo stato di forma al momento.

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Una partita difficile, ma i tre punti sono importanti. Andiamo al derby con una vittoria". La sua crescita e il gol: "Sono contento della mia stagione. Grazie anche al mister, con Allegri mi sento molto bene e sono migliorato molto con lui". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan, Pavlovic: “Con Allegri mi sento molto bene e sono migliorato molto”

Milan, Jashari: “Mi sento molto bene. Avere questo problema non è stato il massimo”VARESE, ITALY - DECEMBER 16: Ardon Jashari of AC Milan embarks the plane as AC Milan travel to Riyadh ahead of their Italian SuperCup match between...

Leggi anche: Milan, Zukic: “Pavlovic e Modric mi aiutano molto. Bartesaghi è un esempio”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cremonese Milan.

Temi più discussi: Milan, le scelte di formazione in vista della Cremonese: in mezzo c'è Jashari; Cremonese Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Cremonese-Milan: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Milan, Pavlovic e Leao salvano Allegri nel finale: Cremonese battuta e Inter a +10Partita bloccata e poche emozioni allo Zini, con i rossoneri che trovano le due reti decisive nel recupero e tornano così a vincere ... corrieredellosport.it

Cremonese-Milan 0-2, le pagelle: la risolve Pavlovic, Audero regge finché puòRisultato finale: Cremonese-Milan 0-2 MILAN (a cura di Paolo Lora Lamia) Maignan 6 - Nonostante la Cremonese occupi con buona costanza la metà. tuttomercatoweb.com

Contatto Fullkrug-Luperto, era rigore Allegri protesta in Cremonese-Milan x.com

Cremonese-Milan 0-2: risultato giusto - facebook.com facebook