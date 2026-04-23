Pavlovic suona la carica | Abbiamo rispetto per la Juve ma non paura Vlahovic al Milan? Quando lui è in forma è il numero uno ma…

Il difensore ha dichiarato di rispettare la Juventus ma di non temerla, sottolineando la propria convinzione sulla propria squadra. Prima del match di domenica sera, ha commentato la possibile cessione di Vlahovic al Milan, affermando che quando è in forma il centravanti serbo è uno dei migliori. La discussione si è concentrata anche sulle condizioni attuali del giocatore e sulla sua importanza per la squadra.

di Angelo Ciarletta Strahinja Pavlovic ha suonato la carica prima di Milan Juve in programma domenica sera e ha parlato di Dusan Vlahovic, accostato proprio ai rossoneri. In una lunga intervista esclusiva concessa a Tuttosport, Strahinja Pavlovic ha toccato diversi temi, concentrandosi anche sulla sfida tra Milan e Juve di domenica. Di seguito le sue parole.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! SE HA SENTITO VLAHOVIC IN VISTA DI MILAN JUVENTUS – «Sì, si, noi due ci sentiamo sempre. Dusan è un mio grande amico e quasi tutti i giorni ci scriviamo o ci parliamo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pavlovic suona la carica: «Abbiamo rispetto per la Juve ma non paura. Vlahovic al Milan? Quando lui è in forma è il numero uno, ma…» Notizie correlate Milan, Pavlovic si racconta: “Siamo cresciuti tutti con Allegri. Vlahovic? E’ il numero uno”Intervistato dai microfoni di Tuttosport, il difensore del Milan Strahinja Pavlovic si è raccontato in una lunghissima chiacchierata. Leggi anche: Locatelli suona la carica: “Juve, a San Siro con personalità. Inter matura, ma noi cresciamo”