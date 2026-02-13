Manuel Locatelli ha parlato prima di Juventus-Inter, spiegando che i bianconeri devono affrontare San Siro con determinazione. La partita rappresenta un momento decisivo per le speranze di vittoria dello scudetto e della Champions League. Locatelli ha evidenziato come la squadra sia pronta a mostrare personalità in un ambiente caldo e difficile come quello di Milano. L’Inter, secondo il centrocampista, ha ormai una squadra matura, ma anche la Juventus sta crescendo e vuole fare la sua parte.

Il clima del Derby d’Italia ha ufficialmente avvolto l’ambiente bianconero. Nella conferenza stampa della vigilia, è stato il capitano Manuel Locatelli a presentare la delicatissima trasferta di San Siro, crocevia fondamentale per le ambizioni Scudetto e Champions della Juventus. Reduci dal movimentato pareggio interno contro la Lazio, i bianconeri si presentano alla scala del calcio con la consapevolezza di chi sfida la capolista, ma anche con la ferma volontà di ribaltare i pronostici. «Sappiamo l’importanza della partita di domani. L’Inter è una grande squadra e molto matura, penso che a noi questo sia un po’ mancato ed è lì che risiede la differenza in classifica», ha ammesso con onestà il classe ’98, sottolineando come la personalità e la cura dei dettagli saranno gli unici strumenti per colmare il gap con la corazzata di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Locatelli suona la carica: “Juve, a San Siro con personalità. Inter matura, ma noi cresciamo”

Approfondimenti su san siro

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha preso parola su Dazn prima del derby d’Italia di sabato sera contro l’Inter, sottolineando con fermezza che, sebbene i nerazzurri siano una squadra forte, i bianconeri sono la Juve e non si arrendono.

Ultime notizie su san siro

Argomenti discussi: Calcio Serie A – La Juve prende la Lazio nel finale: finisce 2-2; PAGELLE e TABELLINO Juventus-Lazio 2-2: Locatelli tradisce, Isaksen imprendibile.

Sassuolo-Juve, la carica di Locatelli: 'Crederci sempre!' FOTOManuel Locatelli suona la carica in vista della grande partita di campionato di mercoledì contro la Juventus, valida da una parte per la corsa all'Europa League, dall'altra per mettere le mani sullo ... calciomercato.com

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Lazio 2-2: Locatelli tradisce, Isaksen imprendibileJuventus-Lazio, posticipo della 24° giornata del campionato di Serie A: voti, top e flop della sfida dell'Allianz Stadium ... calciomercato.it

La Gazzetta dello Sport. . Lo sapevate che la quantità di neve prodotta per le Olimpiadi potrebbe riempire tutto San Siro @clairemoney - facebook.com facebook

Un oro olimpico a San Siro: il Milan inviterà presto Federica Brignone, grande tifosa rossonera x.com