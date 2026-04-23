Il difensore del Milan Pavlovic ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui ha commentato il rapporto con l'allenatore Allegri. Ha detto che l’allenatore è molto simpatico e ha sottolineato l’importanza che rimanga alla guida della squadra, facendo riferimento al percorso di crescita condiviso con lui. Pavlovic ha espresso un’opinione positiva riguardo alla presenza di Allegri nello staff del club.

Dopo i numerosi rumors delle ultime settimane, Allegri ha spento ogni voce sul suo futuro al termine della vittoria contro il Verona: nella testa del tecnico toscano c'è soltanto il Milan. Nonostante il gioco non sia stato proprio spumeggiante sino ad ora, la sua esperienza e il suo carisma hanno ridato solidità a un gruppo che lo scorso anno sembrava aver perso ogni certezza. La qualificazione alla prossima Champions League è a un passo e la programmazione per la stagione 20262027 ha già preso il via. Anche Strahinja Pavlovic ha elogiato Masimiliano Allegri per il lavoro svolto quest'anno al Milan. Il centrale serbo classe 2001 ha parlato del suo rapporto con il tecnico rossonero e di molto altro nella sua lunga intervista concessa ai microfoni di 'Tuttosport'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pavlovic: “Allegri è molto simpatico. È importante che resti al Milan, siamo cresciuti tutti con lui”

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