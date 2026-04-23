A Pavia, due giovani di 19 e 24 anni sono stati denunciati per aver rapinato e aggredito tre cittadini ucraini l’11 marzo. Le indagini si sono basate su immagini registrate da telecamere di sorveglianza che mostrano i momenti dell’aggressione e delle lesioni. Le riprese video hanno consentito di identificare i due sospettati, che sono stati formalmente accusati di rapina e lesioni.

? Cosa sapere Due giovani denunciati per la rapina e le lesioni a tre ucraini l'11 marzo a Pavia.. Le riprese video dei feriti hanno permesso l'identificazione dei due rapinatori di 19 e 24 anni.. Due giovani di 19 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali, sono stati denunciati in stato di libertà dalla polizia di Pavia per la rapina e le lesioni aggravate subite da tre cittadini ucraini lo scorso 11 marzo. Il fatto risale a circa un mese e mezzo fa, quando verso le 5 del mattino, una ragazza di 20 anni e due ragazzi di 20 e 29 anni si trovarono braccati lungo corso Cavour. Per sfuggire all’aggressione che coinvolgeva una decina di individui extracomunitari, i tre cercarono rifugio in un locale situato in piazza della Vittoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavia, video decisivo: identificati i rapinatori che aggredirono i giovani

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