A Pavia, due giovani sono stati fermati dopo aver rapinato un passante in corso Cavour l’11 aprile, causando anche alcune ferite. Le forze dell’ordine hanno utilizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza e un video per identificare i sospettati. La polizia ha denunciato i due ragazzi per rapina e lesioni. La vicenda ha suscitato attenzione nel centro cittadino, dove si sono verificati i fatti.

? Cosa sapere Due giovani denunciati per rapina e lesioni in corso Cavour l'11 aprile.. Le riprese delle telecamere e un video hanno permesso l'identificazione dei responsabili.. La Squadra Volante della Polizia di Pavia ha denunciato due giovani di 19 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali, per una violenta rapina e lesioni aggravate avvenuta lo scorso 11 aprile in centro città. L’episodio, che ha coinvolto tre ragazzi di età compresa tra i 20 e i 29 anni, era scaturito da un diverbio in corso Cavour per motivi del tutto futili. Durante l’aggressione, le vittime hanno riportato ferite fisiche che includono la frattura del setto nasale, oltre al furto di una collanina d’oro sottratta a uno dei tre giovani colpiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavia, rapina e feriti in centro: fermati i giovani dopo la fuga

Pavia, rapine seriali violenti dietro la stazione dei treni: arrestati tre minorenni

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