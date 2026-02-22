Rapina in centro a Bologna | fermati 2 giovani bottino da 10 euro

Due giovani sono stati arrestati a Bologna dopo aver rapinato due minorenni in piazza Minghetti. La causa dell’episodio è stata la minaccia con un coltello, che ha portato al furto di un pacchetto di sigarette e di dieci euro. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e hanno fermato i sospetti poco dopo l’accaduto. La polizia ha recuperato parte della refurtiva e sta indagando sui motivi di questa azione violenta.

Bologna, rapina lampo in centro: due giovani arrestati per un pacchetto di sigarette e dieci euro. Bologna è stata teatro di una rapina avvenuta in pieno centro, in piazza Minghetti, dove due giovani, un albanese di vent'anni e un marocchino di diciannove anni, sono stati arrestati dalle forze dell'ordine per aver minacciato e derubato due minorenni di un pacchetto di sigarette e di una banconota da dieci euro. L'intervento tempestivo delle Volanti ha permesso di fermare i rapinatori mentre erano a bordo di un autobus diretto verso il quartiere Santo Stefano, ponendo fine a un episodio che, pur di modesto valore economico, ha suscitato allarme e preoccupazione tra i cittadini.