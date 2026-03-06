Dottoressa aggredita da paziente al pronto soccorso Picchiata con calci e pugni

Nella notte tra domenica e lunedì, al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, una dottoressa e un’infermiera sono state vittime di un’aggressione da parte di un paziente all’interno del reparto di emergenza. La donna è stata colpita con calci e pugni durante l’episodio. Nessuna delle due professioniste ha riportato ferite gravi.

Pugno e calcio contro la dirigente medica Ilaria Guida: sette giorni di prognosi. È la terza aggressione dall'inizio del 2026 nella struttura di Aversa Ancora violenza al Pronto soccorso dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Nella notte tra domenica e lunedì una dottoressa e un'infermiera sono state aggredite da un paziente all'interno del reparto di emergenza. Ad avere la peggio è stata la dirigente medica Ilaria Guida, refertata con una prognosi di sette giorni per un'ecchimosi allo zigomo e alla coscia. L'episodio rappresenta la terza aggressione registrata dall'inizio dell'anno nel presidio ospedaliero aversano, uno dei principali punti di riferimento per le emergenze tra le province di Caserta e Napoli.