Allarme bomba nella sede della Lega | artificieri sul posto

Nella sede della Lega in via Bellerio, a Milano, è stato segnalato un allarme bomba. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per verificare la presenza di eventuali ordigni. La notizia è stata comunicata dal partito, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La zona interessata si trova nell’area di Affori, nel quartiere Nord della città.

Ad avvisare i carabinieri è stata una telefonata anonima. Al momento è in corso la bonifica Allarme bomba nella sede della Lega in via Bellerio (nord della città, area Affori) a Milano. Lo fanno sapere dal partito guidato da Matteo Salvini, senza fornire al momento ulteriori dettagli. È successo nel pomeriggio di venerdì, più o meno verso le 16. I carabinieri sono stati avvisati da una telefonata anonima. Subito dopo si è attivata la questura, e sul posto sono arrivati reparti specializzati. Al momento, la bonifica è quasi finita: il sopralluogo ha dato esito negativo, e non sono stati ritrovati pacchi sospetti. Nel frattempo, la Lega fa sapere che sono state sospese le dirette anche di Radio Libertà (che ha sede nell’edificio). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

