Allarme bomba in via Marina granata a terra accanto all'Università Orientale | artificieri sul posto
Un allarme bomba ha portato gli artificieri della Polizia di Stato in via Nuova Marina a Napoli, vicino alla sede dell’Università Orientale. Sul luogo è stata trovata una granata, che è stata sottoposta a verifica. La zona è stata evacuata e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso. Non sono stati segnalati altri oggetti sospetti o feriti.
Gli artificieri della Polizia di Stato sono intervenuti in via Nuova Marina, a Napoli: accanto alla sede dell'Orientale è stata trovata quella che sembra una granata.🔗 Leggi su Fanpage.it
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