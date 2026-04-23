Allarme bomba in via Marina granata a terra accanto all'Università Orientale | artificieri sul posto

Un allarme bomba ha portato gli artificieri della Polizia di Stato in via Nuova Marina a Napoli, vicino alla sede dell’Università Orientale. Sul luogo è stata trovata una granata, che è stata sottoposta a verifica. La zona è stata evacuata e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso. Non sono stati segnalati altri oggetti sospetti o feriti.