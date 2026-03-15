Troppa neve | chiuso il tratto della Statale 36 verso Monte Spluga

A causa delle intense nevicate in corso, la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è stata chiusa tra il km 137 e il km 140, nel tratto che conduce al Monte Spluga. La chiusura riguarda specificamente questa porzione della strada nel territorio comunale di Madesimo, mentre la località rimane accessibile normalmente. La situazione sulla strada resta monitorata dalle autorità competenti.

A causa della fitta nevicata in atto, è al momento chiusa la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” dal km 137 al km 140, nel tratto che porta al Monte Spluga, nel territorio comunale di Madesimo, località che, invece, è regolarmente raggiungibile.Sul posto sono presenti le squadre. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Forte nevicata in Valtellina, chiuso tratto della Statale 36 che porta a MadesimoMadesimo (Sondrio), 15 marzo 2026 – Lombardia flagellata dal maltempo nel fine settimana. Monteiasi: cisterna si ribalta, chiuso tratto di strada statale Verso TarantoIncidente sulla superstrada Brindisi – Taranto nelle vicinanze dello svincolo per Monteiasi.