Questa mattina all’Osteria Michiletta è stata presentata l’iniziativa ‘Passi e parole di vino’, promossa dalla Dmc ‘I percorsi del Savio’. La presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e l’assessore al Turismo della vallata hanno dichiarato che si tratta di un progetto che coinvolge l’intera area e supera i confini territoriali.

“Questa iniziativa – commenta Monica Rossi, presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e sindaca di Mercato Saraceno – rappresenta pienamente la coralità del nostro territorio" Sono la presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, Monica Rossi, e l’assessore al Turismo di vallata, Enrico Spighi, a sottolineare il valore strategico di ‘Passi e parole di vino’, iniziativa a cura della Dmc ‘I percorsi del Savio’ presentata questa mattina all’Osteria Michiletta, insieme alla visione condivisa di sviluppo turistico dell’intera vallata del Savio. I due rappresentanti dell’Unione evidenziano come l’appuntamento in programma sabato 18 e domenica 19 aprile vada ben oltre la dimensione di evento: “Un vero progetto di territorio – commentano – capace di mettere in rete identità, eccellenze e prospettive di crescita comuni”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - ‘Passi e parole di vino’, gli amministratori: “Un vero progetto di territorio che supera i confini territoriali"

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