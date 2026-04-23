Passeggiate botaniche e visite ai sotterranei | il 25 aprile e il 3 maggio ingresso gratuito

Il 25 aprile e il 3 maggio saranno giornate di ingresso gratuito per visitare alcuni spazi culturali, tra cui passeggiate botaniche e visite ai sotterranei. Questi eventi sono programmati nelle date che cadono rispettivamente festa della liberazione e prima domenica del mese. Durante queste giornate, il pubblico potrà accedere senza costi a determinate sedi e attività culturali.

Due giornate a ingresso gratuito nei luoghi della cultura: il 25 aprile, festa della liberazione, e il 3 maggio, prima domenica del mese. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi apre le porte offrendo il suo bouquet di natura e storia, con passeggiate naturalistiche e laboratori.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Il 25 aprile giornata a ingresso gratuito alla Reggia di Caserta: biglietti disponibili dal 17 aprileTempo di lettura: 3 minutiIl 25 aprile è giornata di gratuità alla Reggia di Caserta. Il 25 aprile, ingresso gratuito in tre meravigliosi musei venezianiIn occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile, i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna saranno aperti gratuitamente,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A passi lenti tra i segreti della flora locale: due passeggiate botaniche nelle Aree protette del Po piemontese; Torna la Mostra mercato di piante e fiori al Giardino dell’Orticoltura di Firenze; Torna Il Genio di Palermo: un lungo di weekend di visite inedite, esperienze e passeggiate; Alberi Festival Lab 2026. Passeggiate botaniche alla Valle dei Templi, a Eraclea Minoa e a Casa Pirandello: Ingresso gratuito 25 aprileLe iniziative, promosse dal Parco Archeologico e Paesaggistico, sono realizzate da CoopCulture con il supporto di agronomi esperti. grandangoloagrigento.it Fiori, verde, passeggiate e visite guidate: è la primavera di «Orticola di Roma»La visita all’Acquedotto Vergine di Trinità dei Monti organizzata dal Fai e le passeggiate nei musei di Villa Borghese sulle tracce di opere «botaniche», insieme ai viaggi straordinari narrati da ... roma.corriere.it PASSEGGIATE BOTANICHE - facebook.com facebook