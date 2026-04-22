Il 25 aprile ingresso gratuito in tre meravigliosi musei veneziani

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, tre musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna saranno aperti al pubblico senza costi di ingresso. L'iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, consente ai visitatori di accedere liberamente alle strutture, che resteranno aperte senza bisogno di prenotazione. La giornata si inserisce nel calendario degli eventi dedicati alla ricorrenza storica.

In occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile, i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna saranno aperti gratuitamente, senza prenotazione, su iniziativa del Ministero della Cultura.A Palazzo Grimani (10:00–19:00), in Santa Maria Formosa, Castello 4858 – Venezia, si.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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