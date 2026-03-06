Una donna di 55 anni è stata scippata della borsa sul lungarno Guicciardini a San Romano, nel comune di Montopoli. Durante l’incidente è caduta dalla bicicletta e si è ferita. Nel frattempo, un uomo ha tentato di rubare da un'auto in corsa. Nessuna informazione sui responsabili o sui motivi del furto.

SAN ROMANO Una donna di 55 anni è stata scippata della borsa in lungarno Guicciardini a San Romano, nel comune di Montopoli. Per cercare di difendersi dai ladri è caduta dalla bicicletta ed è stata trasportata in ospedale a Empoli per problemi a una spalla. Le condizioni della donna non sono giudicate gravi – grazie al cielo non è in pericolo di vita – ma quanto successo l’ha turbata profondamente. Come è rimasta sorpresa e impaurita l’intera cittadinanza della frazione di Montopoli dopo che la notizia è rimbalzata sui social. E’ successo martedì pomeriggio. La 55enne era in bicicletta e aveva la borsa nel cestino attaccato al manubrio. Mentre stava viaggiando a bordo strada, è stata avvicinata da una macchina con due persone a bordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donna scippata sul lungarno. Cade dalla bici e si ferisce. Il furto da un’auto in corsa

Furto a Capiago Intimiano, denunciato 21enne: recuperata bici da corsa da 2.500 euroNel pomeriggio del 18 dicembre 2025 i carabinieri della stazione di Cantù hanno denunciato in stato di libertà un 21enne di nazionalità marocchina,...

Donna ubriaca si stende in strada tra le auto in corsa: salvata dalla poliziaFERMO In condizioni di totale ubriachezza, si lancia tra le auto e si stende sull’asfalto, ma viene provvidenzialmente messa in salvo dai poliziotti.