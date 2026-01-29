Il presidente Michele de Pascale festeggia i risultati dell’Emilia-Romagna, che si posiziona tra le prime città italiane. La regione ha ottenuto ottimi piazzamenti nella classifica del Sole 24 Ore, con Bologna al primo posto tra le aree metropolitane. De Pascale sottolinea che il merito va alle comunità, più che ai singoli enti. Ora, si guarda avanti, con obiettivi chiari come migliorare l’aeroporto e il Passante.

Sei città nelle prime venti, con Bologna prima area metropolitana d’Italia: la classifica annuale del Sole 24 Ore restituisce un quadro più che positivo per l’ Emilia-Romagna, che il presidente della Regione, Michele de Pascale, definisce "un risultato delle comunità, più che dei singoli comuni". La classifica annuale sulla qualità della vita è parametrata sulle singole province italiane, ma se si allarga lo sguardo alle Regioni è evidente che l’Emilia-Romagna stacca tutti: come si spiega questo primato? "Con la capacità del nostro territorio di essersi inserito negli anni in una fascia di qualità della vita che non è tanto nella media alta italiana, ma in quella europea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presidente Michele de Pascale: "Dall’aeroporto al Passante. È il momento di voltare pagina"

Approfondimenti su Bologna EmiliaRomagna

Il 17 dicembre 2025 segna il primo anniversario dell’insediamento di Michele de Pascale come presidente della Regione Emilia-Romagna.

Dopo la sconfitta di Arezzo, la Stosa si concentra sulla sfida di domenica contro l’Empoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bologna EmiliaRomagna

Argomenti discussi: Il presidente Michele de Pascale: Dall’aeroporto al Passante. È il momento di voltare pagina; Giornata della Partecipazione: il 29 gennaio esperti dall’Italia e dall’estero si incontrano a Bologna; De Pascale: In Emilia-Romagna 235 agenti ogni 100mila abitanti, valore tra i più bassi a livello nazionale; Marco Grompi e Michele Fortis.

Sisma, il presidente Michele de Pascale alla commemorazione di ConcordiaNel giorno del 13esimo anniversario del terremoto dell’Emilia il presidente della Regione Emilia- Romagna Michele de Pascale verrà a rendere... Nel giorno del 13esimo anniversario del terremoto ... ilrestodelcarlino.it

Cambiamenti climatici. Il gruppo Salviamo i pini di Lido di Savio protesta contro Michele de PascaleProtesta del gruppo Salviamo i pini di Lido di Savio per la presenza di Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, ad un incontro organizzato per parlare di cambiamenti climatici. ravennawebtv.it

La storia di Michele Camera, presidente del Catanzaro Club Massimo Palanca che in O’Rey ha trovato un amico. Nel segno del destino: “La mia prima trasferta fu a Roma il 4 marzo del ’79, con la sua tripletta. Lo conobbi casualmente in un bar anni dopo, fu la - facebook.com facebook

Il presidente #TACO si e' esibito anche oggi. A conferma che c'e' una sola maniera di trattare i bulli: resistendogli. Questa volta, purtroppo ci sono voluti due morti innocenti. Ora attendiamo commenti dall'italica marmaglia, quella a cui piacciono ICE+IDF e vota x.com