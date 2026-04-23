Passante chat Salvini–de Pascale per sbloccare i lavori

Il passante di Bologna è al centro di un confronto tra le autorità regionali e nazionali. Il presidente della regione Emilia-Romagna ha riferito di uno scambio costante di messaggi tramite una chat WhatsApp con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obiettivo di questa comunicazione è trovare un accordo per sbloccare i lavori del progetto. La discussione si concentra sulla necessità di raggiungere un’intesa condivisa per procedere.

Il futuro del Passante di Bologna passa anche da una chat WhatsApp. A confermarlo è il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che ha parlato di un confronto continuo con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per trovare una soluzione condivisa sul.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Passante di Bologna, chat tra Salvini–de Pascale per sbloccare i lavori Nodo di Bologna, chat diretta fra de Pascale e Salvini su WhatsApp: “Accordo vicino per mini Passante e A14”Bologna, 23 aprile 2026 – Un chat con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini per cercare di affrettare il più possibile una soluzione sulla... Altri aggiornamenti Passante Bologna, chat tra Salvini–de Pascale per sbloccare i lavoriNodo A14 e tangenziale, la Regione tratta con il ministero: verso un ampliamento limitato delle corsie e adeguamenti mirati ... bolognatoday.it Nodo di Bologna, chat diretta fra de Pascale e Salvini su WhatsApp: Accordo vicino per mini Passante e A14Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha annunciato di essere in contatto tramite WhatsApp con il ministro dei Trasporti al fine di fissare la convocazione e arrivare in breve tempo all’intesa su ... ilrestodelcarlino.it