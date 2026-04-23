Passante chat Salvini–de Pascale per sbloccare i lavori

Da bolognatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il passante di Bologna è al centro di un confronto tra le autorità regionali e nazionali. Il presidente della regione Emilia-Romagna ha riferito di uno scambio costante di messaggi tramite una chat WhatsApp con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obiettivo di questa comunicazione è trovare un accordo per sbloccare i lavori del progetto. La discussione si concentra sulla necessità di raggiungere un’intesa condivisa per procedere.

Il futuro del Passante di Bologna passa anche da una chat WhatsApp. A confermarlo è il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che ha parlato di un confronto continuo con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per trovare una soluzione condivisa sul.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Passante di Bologna, chat tra Salvini–de Pascale per sbloccare i lavori

Nodo di Bologna, chat diretta fra de Pascale e Salvini su WhatsApp: “Accordo vicino per mini Passante e A14”Bologna, 23 aprile 2026 – Un chat con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini per cercare di affrettare il più possibile una soluzione sulla...

Altri aggiornamenti

salvini de pascale passante chat salvini dePassante Bologna, chat tra Salvini–de Pascale per sbloccare i lavoriNodo A14 e tangenziale, la Regione tratta con il ministero: verso un ampliamento limitato delle corsie e adeguamenti mirati ... bolognatoday.it

salvini de pascale passante chat salvini deNodo di Bologna, chat diretta fra de Pascale e Salvini su WhatsApp: Accordo vicino per mini Passante e A14Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha annunciato di essere in contatto tramite WhatsApp con il ministro dei Trasporti al fine di fissare la convocazione e arrivare in breve tempo all’intesa su ... ilrestodelcarlino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.