Il presidente del Napoli ha chiarito che non pensa che l’attuale commissario tecnico dell’Italia possa abbandonare il suo incarico, aggiungendo che prima di tutto bisogna affrontare un problema interno alla Federazione. Ha ribadito questa posizione in risposta a voci relative a un possibile cambiamento nello staff tecnico della Nazionale, sottolineando che la priorità resta la gestione delle questioni federali.

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© Calcionews24.com - De Laurentiis fuga ogni dubbio: «Conte ct dell’Italia? Non mi abbandonerebbe mai. Prima va risolto un altro problema in Federazione»

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