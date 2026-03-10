Orsi | Campionato riaperto ma alla fine credo che l’Inter lo vincerà In casa Lazio situazione drammatica sui playoff dell’Italia dico che… – ESCLUSIVA

Orsi, ex portiere e commentatore sportivo, ha commentato la corsa scudetto in Serie A, affermando che, secondo lui, alla fine l’Inter si aggiudicherà il titolo. Ha anche parlato della situazione della Lazio, definendola “drammatica”, e ha espresso un’opinione sui playoff dell’Italia. La sua analisi si concentra sui momenti attuali delle squadre coinvolte nel campionato italiano.

In Diretta : Inter vs Lazio | Serie A - 2025/26 | Streaming completo della partita

