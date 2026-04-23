Dopo l’uccisione della Guida Suprema e il ferimento del suo successore, l’Iran si trova in una situazione inedita. La guida ufficiale rimane il leader religioso più alto, ma il potere reale sembra essere nelle mani di un gruppo ristretto di comandanti militari. Questa nuova dinamica ha portato a una fase di transizione, con i generali che assumono un ruolo sempre più rilevante nel governo del paese.

Dopo l’uccisione di Ali Khamenei e il ferimento del successore Mojtaba, l’Iran è entrato in una fase inedita: una leadership formalmente ancora centrata sulla Guida Suprema, ma di fatto esercitata da un ristretto gruppo di comandanti militari. Secondo quanto emerge, il nuovo leader non esercita più il controllo diretto e continuo sulle decisioni strategiche. Al suo posto si è affermata una struttura collegiale dominata dai vertici dei Pasdaran, che oggi guidano guerra, diplomazia e sicurezza interna. I nomi chiave: i generali che prendono le decisioni. Il vuoto lasciato dall’assenza operativa di Khamenei è stato riempito da una vera e propria “cabina di regia” militare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pasdaran al potere: ecco chi sono i "generali" che governano l'Iran

Notizie correlate

Chi sono i pasdaran e perché potrebbero approfittare del vuoto di potere in Iran. E non è un beneI Pasdaran o "Guardie della rivoluzione islamica" sono un corpo militare e rappresentano uno dei principali strumenti di controllo del potere in Iran.

Leggi anche: Chi sono i Pasdaran e che rapporti hanno con l'Ayatollah e le Guardie della Rivoluzione in Iran

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Dietro la tregua USA-Iran c’è un vuoto di potere: ecco perché i negoziati vacillano; Il Tycoon adesso teme la fermezza dei Pasdaran; DENTRO L’IRAN | Potere ai Pasdaran e riformisti in carcere: il capolavoro al contrario di Trump &; Dietro la tregua USA-Iran c’è un vuoto di potere | ecco perché i negoziati vacillano.

Dietro la tregua USA-Iran c’è un vuoto di potere: ecco perché i negoziati vacillanoTeheran divisa tra falchi e pragmatisti: i Pasdaran guidano la linea dura mentre Pezeshkian e Ghalibaf cercano un’intesa, ma per Washington manca un interlocutore credibile e il negoziato resta blocca ... panorama.it

DENTRO L’IRAN | Potere ai Pasdaran e riformisti in carcere: il capolavoro al contrario di Trump & NetanyahuLe bombe di USA e Israele hanno selezionato in Iran una nuova classe dirigente: quella dei Pasdaran più radicali. Mentre i riformisti sono in carcere ... ilsussidiario.net

Iran, abbordaggio nave Msc: il video-choc del blitz dei pasdaran - facebook.com facebook

#Hormuz, #pasdaran diffondono immagini del sequestro di due navi cargo x.com