Chi sono i Pasdaran e che rapporti hanno con l' Ayatollah e le Guardie della Rivoluzione in Iran

I Pasdaran sono un'unità militare di élite in Iran, chiamata anche Guardie della Rivoluzione. Sono responsabili della difesa del regime e del mantenimento del potere, e sono strettamente legati all'Ayatollah e alle istituzioni religiose del paese. Questi gruppi sono coinvolti in attività militari, politiche e di sicurezza, e rappresentano una presenza stabile nel panorama iraniano.

Dal 1979 l’Iran propone un glossario che ciclicamente ritorna. L’odierna e spaventosa escalation con Israele e Stati Uniti è soltanto l’ultimo capitolo di una lunga e ininterrotta crisi mediorientale inasprita proprio dalla nascita della Repubblica Islamica e la divisione violenta tra sunniti e sciiti. Una contesa confessionale che cela rivalità geopolitiche e che si basa sull’attività di gruppi e istituzioni che ormai leggiamo quotidianamente, dai Pasdaran agli Ayatollah. L’Iran di oggi è figlio della Rivoluzione del 1979 Partiamo velocemente da una base storica. Con la Rivoluzione del 1979, le masse persiane rovesciarono la monarchia imperiale dello Scià Reza Pahlavi e instaurò la Repubblica Islamica, dando origine al regime degli Ayatollah che ancora oggi governa l’Iran e che Israele e Usa vogliono far crollare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

