Chi sono i pasdaran e perché potrebbero approfittare del vuoto di potere in Iran E non è un bene

I Pasdaran, noti anche come Guardie della rivoluzione islamica, sono un corpo militare che svolge un ruolo chiave nel controllo e nella sicurezza del regime iraniano. Recentemente si è parlato della possibilità che possano sfruttare il vuoto di potere in Iran per rafforzare la loro posizione. La loro presenza e le attività sono spesso al centro di discussioni pubbliche e analisi politiche.

I Pasdaran o "Guardie della rivoluzione islamica" sono un corpo militare e rappresentano uno dei principali strumenti di controllo del potere in Iran. “I rimanenti dell’élite militare prenderanno il potere. Saranno loro a dominare l’Iran dopo questa guerra più che i politici riformisti”, ha spiegato a Fanpage.it Naima Mohammadi, docente di studi iraniani all’Università di Pittsburgh. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, Trump: «Le nostre operazioni potrebbero durare un mese. Parleremo con Teheran». Gli ayatollah e l’ex poliziotto: chi può salire al potereDopo l’uccisione di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran da oltre tre decenni, le operazioni militari degli Stati Uniti nella regione potrebbero...

Chi sono i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione che controllano l’IranIn queste ore l’Iran affronta crescenti tensioni internazionali e pressioni interne.

Chi sono i Pasdaran e perché sono centrali nella politica e nella sicurezza dell’IranChi sono i Pasdaran e quale ruolo svolgono in Iran: dalle origini dopo la Rivoluzione islamica del 1979 al potere militare, politico ed economico che esercitano oggi nel paese. tag24.it

Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione (ora obiettivo di Usa e Israele): missili, navi e 200mila uomini pronti ad agirePer piegare l’Iran, Israele e Stati Uniti devono puntare necessariamente sui Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione. Uno Stato nello Stato. Un sistema paramilitare, politico, industriale ... ilmessaggero.it

