Chi sono i pasdaran e perché potrebbero approfittare del vuoto di potere in Iran E non è un bene

I Pasdaran, noti anche come Guardie della rivoluzione islamica, sono un corpo militare che svolge un ruolo chiave nel controllo e nella sicurezza del regime iraniano. Recentemente si è parlato della possibilità che possano sfruttare il vuoto di potere in Iran per rafforzare la loro posizione. La loro presenza e le attività sono spesso al centro di discussioni pubbliche e analisi politiche.

I Pasdaran o "Guardie della rivoluzione islamica" sono un corpo militare e rappresentano uno dei principali strumenti di controllo del potere in Iran. “I rimanenti dell’élite militare prenderanno il potere. Saranno loro a dominare l’Iran dopo questa guerra più che i politici riformisti”, ha spiegato a Fanpage.it Naima Mohammadi, docente di studi iraniani all’Università di Pittsburgh. 🔗 Leggi su Fanpage.it

